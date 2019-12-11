РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 дек. Огнеборцы Балашихи в преддверии новогодних праздников напомнили ученикам школы №14 правила противопожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Пожарные Балашихинского пожарно-спасательного отряда и сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели открытый урок ОБЖ с учениками 5-7 классов школы №14.

«Детям напомнили о действиях в случае возникновения пожара, правилах и запретах при использовании пиротехнических изделий, использования электроприборов. Отдельно остановились на соблюдении требований пожарной безопасности в быту в период новогодних праздничных мероприятий», – отмечается в сообщении.

Также учащимся провели инструктаж по пользованию первичными средствами пожаротушения – огнетушителями, а самые отважные даже попробовали его в действии.

Ребятам рассказали о боевой одежде пожарных. Каждый из них смог примерить теплоотражающий костюм, а также боевую одежду огнеборца. В конце урока школьники задали интересующие вопросы.