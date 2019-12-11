РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В пяти многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска 12 декабря временно отключат свет из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольские электрические сети информируют, что 12 декабря будут производиться плановые ремонтные работы на подстанции №719. На время выполнения ремонта с 13:00 до 17:00 не будет подаваться электроэнергия в микрорайоне Климовск по следующим адресам: проспект 50 лет Октября, дома №№15, 15А/2, 15Б; улица Театральная, дом №4; улица Мичурина, дом №8А», – говорится в сообщении.

Перед жителями извиняются за доставленные неудобства.