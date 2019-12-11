РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 дек. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска разыскивают свидетелей наезда на несовершеннолетнюю на пешеходном переходе по Подольской улице, неустановленный водитель скрылся с места ДТП, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«9 декабря примерно в 17:20 на улице Подольская в районе дома №12 произошел наезд на пешехода-девочку, переходившую проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, предположительно на внедорожнике темного цвета», – говорится в сообщении.

В результате ДТП у ребенка диагностирован перелом руки.

Госавтоинспекторы просят очевидцев данного происшествия связаться с отделом розыска ОГИБДД по телефонам: 8(496)757-16-16; 8(496)768-16-15; 8(496)754-66-38. Полученная информация будет строго конфиденциальной.