РИАМО (МЫТИЩИ) – 11 дек. В городском округе Мытищи открылся новый офис МФЦ, он заработал на втором этаже ТЦ 4DAILY на улице Мира, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Официальное открытие нового офиса МФЦ с 10 окнами по предоставлению государственных и муниципальных услуг состоялось в среду. Участниками мероприятия стали глава Мытищ Виктор Азаров, заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Михаил Анисимов, представители прессы. Директор МБУ «МФЦ Мытищи» Евгений Глинкин провел обзорную экскурсию для гостей.

«10 окон здесь уже есть, есть перспектива развития. Режим работы на начальном этапе – с 10:00 до 19:00. Считаем, что офис будет пользоваться повышенным спросом. Он полностью соответствует всем нормативам и стандартам, он комфортный и удобный», – сказал Глинкин.

На текущий момент количество сотрудников, которые будут работать в этом офисе, составляет 40 человек.

«Здесь исключительно опытные сотрудники. Мы взяли всех тех, кто с большим стажем и опытом был во флагманском офисе на Карла Маркса, и переместили сюда», – уточнил Глинкин.

Азаров в свою очередь отметил, что рядом с офисом находятся четыре новых микрорайона, прирост населения ожидается порядка 60 тысяч человек. Поэтому нагрузка на новый офис будет большая. Жители новых микрорайонов, которые строятся вокруг, как раз являются потенциальными клиентами этого офиса МФЦ.

«56 окон уже функционирует в МФЦ Мытищ, сейчас благодаря новому помещению появилось 10 окон дополнительных, и еще есть перспектива дальнейшего развития», – добавил глава Мытищ.

Анисимов уточнил, что офис МФЦ на улице Мира – это 125 центр, который действует на территории Московской области.

«Здесь замечательное помещение, очень светлое и чистое, с дружелюбным персоналом. МФЦ действует на предупреждение жалоб жителей, мы появляемся в новых районах, местах жительства граждан для того, чтобы наши многофункциональные центры были максимально удобными, комфортными и территориально близко располагались к тем нуждам, которые появляются у жителей городского округа», – подчеркнул замминистра.

На первом этапе планируется посмотреть, насколько филиал МФЦ будет востребован. Если будет большой поток посетителей, то планируется увеличить количество окон.