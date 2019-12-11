РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 дек. В детском саду подмосковных Котельников в среду стартовала благотворительная акция по сбору подарков для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Благотворительная новогодняя акция «Корзина добра» стартовала 11 декабря в детском саду «Сказка» Котельников. В каждой группе детского сада установлена специальная корзина, куда любой желающий может опустить подарок для ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации», - говорится в сообщении.

Подарки передадут нуждающимся на мероприятии, организованном АНО ЦСИ «Гражданский вызов» и управлением опеки и попечительства министерства образования Московской области по Люберецкому муниципальному району, городским округам Дзержинский, Котельники и Лыткарино.