РИАМО - 11 дек. В столице на застройщиков с начала текущего года наложили около 600 штрафов на общую сумму более 95 миллионов рублей, 40 миллионов из них уже взыскали, сообщила журналистам председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«С начала года проведено 100 проверок. Вынесено 689 постановлений о наложении административных наказаний в отношении 132 застройщиков - в том числа 597 штрафов и 92 предупреждения без денежных санкций», - сказала Пятова.

Она добавила, что практически 100% объектов были проверены как минимум один раз. Сейчас проводятся исключительно внеплановые проверки в тех случаях, когда в отчетах, которые присылают застройщики есть какие-то нарушения.

Пятова напомнила, что Москва является единственным регионом России, в котором есть полномочия признавать застройщика банкротом.