РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 дек. Подмосковные Котельники 13 декабря присоединятся к традиционной международной образовательной акции «Тест по истории Отечества», она пройдет в школе №2, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Акция пройдет в рамках проекта «Большая история», который инициировали к Году памяти и славы Молодежный парламент при Государственной думе РФ и некоммерческие организации. Он станет масштабным инструментом исторического просвещения молодежи.

«Котельниковская школа №2 приглашает всех желающих 13 декабря проверить свои знания по истории России в рамках традиционной международной образовательной акции «Тест по истории Отечества». Начало в 11:00», - говорится в сообщении.

Тест включает в себя 40 вопросов, посвященных истории России, на выполнение которых дается 40 минут. Особое внимание уделят периоду Великой Отечественной войны.

«Принять участие в акции могут все желающие. Каждому участнику будет присвоен индивидуальный идентификационный номер, по которому можно будет в дальнейшем проверить свои персональные результаты», - отмечается в материале.

Необходимо предварительно записаться по телефону: 8(495)559-93-22.