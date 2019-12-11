РИАМО - 11 дек. Отпевание экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл 12 декабря, горожане смогут проститься с политиком с 7:00, сообщается на сайте РПЦ.

«12 декабря 2019 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание экс-мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Храм будет открыт для желающих проститься с 7:00, прощание продлится до 14:00», - говорится в сообщении.

Начало богослужения в 11:00. Храм расположен по адресу: улица Волхонка, 15.

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Он был вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.

В Москве могут увековечить память Лужкова, например, назвать в его честь одну из улиц мегаполиса.

Лужков был награжден многими орденами, среди которых ордена Ленина, «За заслуги перед Отечеством» 1, 2, 3 и 4-й степеней, «За военные заслуги».

Самые яркие цитаты Юрия Лужкова>>