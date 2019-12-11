РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 дек. Возле детского сада «Маргаритка» подмосковных Котельников обустроили более 20 новых парковочных мест, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ранее от жителей города поступили просьбы в администрацию Котельников о создании парковочных мест вблизи детского сада «Маргаритка».

«Одиннадцатого декабря силами МБУ «Спецтранс» были проведены работы по обустройству парковочного пространства из асфальтовой крошки для удобства сотрудников учреждения и родителей. Здесь (у детсада «Маргаритка» - ред.) появилось более 20 парковочных мест», - говорится в сообщении.