РИАМО - 11 дек. В поле недалеко от автобусной остановки в деревне Никифорово Лосино-Петровского нашли тело 37-летнего жителя Москвы без головы, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СКР по Московской области.

По данным следствия, погибший ранее отправился в лес для фотосъемки животных. На момент обнаружения тела давность наступления смерти составляла около суток.

«По данному факту следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении.

Следователи-криминалисты с помощью специальной криминалистической техники осмотрели место происшествия, ими были изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования. На данный момент назначено проведение судмедэкспертизы, проводится целый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Правоохранители намерены установить и задержать причастных к убийству.

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