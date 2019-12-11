РИАМО - 11 дек. С начала текущего года в эксплуатацию введены 15 домов в жилых комплексах столицы, это позволило восстановить права более чем 1,6 тысячи дольщиков, сообщила журналистам в среду председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«Один жилой комплекс может включать в себя несколько домов. Это позволило нам восстановить права 1651 пострадавшего гражданина. С 2011 года по настоящее время восстановлены права 16 315 дольщиков», - сказала Пятова.

По ее словам, среди построенных объектов: СУ-155 в Нагатино-Садовниках - 169 дольщиков получили квартиры, ЖК «Борисоглебское» - 55 человек; ЖК «Спортивный квартал» - 1161 москвич; ЖК «Царицыно» - 262 гражданина.

Власти Москвы планируют решить проблему большинства обманутых дольщиков к 2022 году.

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