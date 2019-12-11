РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 дек. К Новому году и Рождеству в микрорайонах и учреждениях подмосковной Балашихи проведут порядка одной тысячи праздничных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Балашихе для жителей мы подготовили большую культурную новогоднюю программу. В декабре и в праздничные дни запланировано проведение около тысячи мероприятий. Они пройдут во всех микрорайонах городского округа, а также в учреждениях культуры, спорта и образования», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что масштабные праздничные мероприятия запланированы и в саму новогоднюю ночь. Они пройдут на площади Ледового дворца «Арена «Балашиха», у здания администрации в микрорайоне Железнодорожный, в бывших военных городках – микрорайонах Заря и Северный, а также в деревнях Черное, Федурново и Соболиха.

Полный список всех новогодних мероприятий опубликован на официальном сайте Балашихи в разделе «Городские мероприятия».