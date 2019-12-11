РИАМО - 11 дек. Проект комитета по культуре и туризму и администрации городского округа Щелково — военно-исторический фестиваль «Душоновские маневры» — занял первое место в номинации проектов в области туризма на XV премии в области развития общественных связей RuPoR, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Награждение победителей XV премии в области развития общественных связей RuPoR прошло в Воронеже 7 декабря.

«Военно-исторический фестиваль «Душоновские маневры» – один из старейших в России и Европе. В 2019 году ему исполнился 21 год. В разные годы мероприятие посещало от 8 тысяч до 12 тысяч зрителей», - говорится в сообщении.

По традиции фестиваль проходит в первые выходные июля в селе Душоново округа Щелково Московской области. Посетителями мероприятия стали российские участники и гости из других стран: Латвии, Польши, Белоруссии, Украины, Финляндии, Франции и других.

Фестиваль «Душоновские маневры» представляет все эпохи героической истории Русского государства: Средние века, Смутные времена, Наполеоновский период, Первая мировая война, Гражданская война, Великая Отечественная война и другие. Он полностью интерактивен, зритель видит бои и погружается в быт прошлых эпох.

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