РИАМО - 11 дек. На сегодняшний день в столице действует 552 разрешения на строительство, по ни планируют возвести 32 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщила журналистам в среду председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«Если эти проекты разложить по процентным соотношениям, то мы видим, что по старой схеме остаются работать 348 объектов — это более 22 миллионов квадратных метров. На эксроу-счета перешли 108 объектов, что составляет 6,1 миллиона квадратных метров и 20% от общего числа», — сказала Пятова.

Кроме того, 3% разрешений выданы недавно. А 14% составляют разрешения на объекты, которые вне схем по различным причинам, - это те, что достраивают за счет города, или им не требуется дальнейшего финансирования, а также ряд проектов, где все помещения уже распроданы.

Пятова отметила, что переход на проектное финансирование прошел в столице достаточно плавно, резких скачков цен на рынке не произошло.

Она также предупредила застройщиков касательно апартаментов — на сегодняшний день они приравнены к жилью, однако строятся не в тех санитарно-технических нормах, что и жилье.