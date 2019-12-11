РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 дек. Водитель совершил наезд на 14-летнюю девочку-пешехода на проспекте Победы в Люберцах и скрылся с места происшествия, говорится в сообщении группы БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

10 декабря в 15:27 неизвестный водитель, двигаясь в Люберцах по проспекту Победы со стороны улицы 2-я Вольская в сторону Комсомольского проспекта, в районе дома №5 совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате дорожно-транспортного происшествия девочка-пешеход 14 лет получила телесные повреждения. Водитель с места происшествия скрылся», – говорится в сообщении.

Сотрудниками отделения розыска ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводятся оперативно-розыскные мероприятия. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.

По подозрению в совершении наезда на ребенка разыскивается автомашина Honda Accord серого цвета.