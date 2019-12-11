РИАМО - 11 дек. Выплату на школьную форму в 2019 году в Подмосковье оформили более 75 тысяч детей из многодетных семей, на общую сумму свыше 230 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.
Для получения выплаты многодетные родители представляют справку о том, что ребенок учится в подмосковной школе.
В подмосковных многодетных семьях воспитывается более 90 тысяч детей школьного возраста.
Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка, обучающегося в школе Московской области, раз в год.
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