РИАМО - 11 дек. Выплату на школьную форму в 2019 году в Подмосковье оформили более 75 тысяч детей из многодетных семей, на общую сумму свыше 230 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Для получения выплаты многодетные родители представляют справку о том, что ребенок учится в подмосковной школе.

В подмосковных многодетных семьях воспитывается более 90 тысяч детей школьного возраста.

Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка, обучающегося в школе Московской области, раз в год.