РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 дек. В подмосковном Подольске на муниципальном этапе областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья» победила инструктор по физической культуре детского сада №40 «Капелька» Людмила Еремина, она представит муниципалитет на региональном этапе весной 2020 года, сообщается на сайте администрации горокруга.

С 18 ноября по 10 декабря в Подольске проходил муниципальный этап областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья». Двенадцать участниц в первом туре «Творческая лаборатория» представляли свои интернет-портфолио и творческую презентацию. Во второй тур вышли семь конкурсанток, а в финал – четыре.

«Педагоги представили жюри свои успешные проекты и провели мастер-классы. По итогам финального тура победила Людмила Еремина, которая будет представлять Подольск на областном конкурсе весной будущего года», – говорится в сообщении.

Финал муниципального этапа конкурса состоялся 10 декабря в детском саду №54 «Жар-птица». В «Педагогической мастерской» встретились представители дошкольных образовательных учреждений Подольска: воспитатель детского сада №7 «Елочка» Анастасия Бабернова, воспитатель детского сада №16 «Ладушки» Наталья Добросердова, педагог-психолог детского сада № 5 «Улыбка» Дарья Думенко, инструктор по физической культуре детского сада №40 «Капелька» Людмила Еремина.