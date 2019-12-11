РИАМО - 11 дек. Депутаты Мосгордумы приняли решение об отзыве из Госдумы проекта федерального закона о регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака», передает корреспондент РИАМО.

«Мосгордума постановила отозвать из Государственной думы внесенный в порядке законодательной инициативы проект федерального закона «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Как уточняется в пояснительном материале, законопроект предлагает путем самостоятельного законодательного регулирования решить проблему распространения и массового использования на территории РФ различных устройств, имитирующих курение табака (вейпов, электронных кальянов), употребляемых часто в общественных местах (в кафе и ресторанах, в общественном транспорте), на детских площадках в том числе несовершеннолетними.