РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 дек. В подмосковных Люберцах согласно проекту бюджета общий объем доходов на 2020 год по прогнозам составят 12 миллиардов рублей, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В среду в здании администрации Люберец прошло очередное заседание совета депутатов, на нем представили проект бюджета на 2020-2022 год. Ранее по нему прошли публичные слушания. Депутаты городского округа Люберцы приняли проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

«Общий объем доходов на 2020 год прогнозируется в сумме 12 миллиардов рублей. Половина суммы доходов составляют налоговые и неналоговые доходы с ростом к уровню текущего года на 16%. Вторую составляющую дохода, 48,5% от общей суммы дохода, составляют субвенции и субсидии, поступающие из областного бюджета. Планы на 2020 год по субсидиям в основном уже определены, но мы продолжаем работы по подготовке заявок на получение субсидий по целому ряду направлений, с прицелом на последующие годы. Расходы бюджета запланированы в сумме 12,3 миллиардов рублей», – сказал Ружицкий.

По его словам, сформировано 17 муниципальных программ.

«Мы ежегодно принимаем с вами бюджет – это основной документ городского округа, без которого функционирование просто невозможно. Существенную динамику развития мы наблюдаем по разным направлениям – это ремонт дорог, установка детских и спортивных площадок, ремонт подъездов. Была проведена кропотливая работа депутами над проектом бюджета, все статьи доходов и расходов были рассмотрены подробным образом», – отметил Ружицкий.