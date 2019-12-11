РИАМО - 11 дек. Генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов поблагодарил власти Московской области за поддержку при строительстве жилья для сотрудников предприятия.

В среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев присвоил Обносову звание «Почетный гражданин Московской области».

«Выражаю большую благодарность Московской области за то, что она поддерживает нас во многом. Мы готовимся запустить шестой дом при поддержке губернатора и мэра Королева, нам удается строить социальное жилье. У нас 11 человек получили (в Подмосковье - ред.) социальную ипотеку. А с учетом реутовского предприятия - 47 человек», - сказал Обносов на торжественной церемонии.

Он отметил, что в Подмосковье работают шесть предприятий корпорации, объем выручки в этом году планируется в размере 99 миллиардов рублей при чистой прибыли около 10 миллиардов рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь подчеркнул важность взаимодействия с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. «Мы всегда имеем возможность прямого диалога и поддержки предприятий ОПК. Это внимание, в том числе со стороны местных властей, стратегически важно и для жителей, и для предприятий», - сказал Воробьев.

Как уточнил сотрудник пресс-службы корпорации, новый дом в Королеве рассчитан более чем на 400 квартир.