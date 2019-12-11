РИАМО – 11 дек. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на территории подмосковного Реутова возобновится в 2020 году после перерыва, вызванного банкротством предыдущего инвестора, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Соглашение о завершении строительства физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров со спортивными и тренажерными залами, а также бассейном подписали в среду (11 декабря – ред.) глава городского округа Реутов Станислав Каторов и генеральный директор сети фитнес-клубов «Территория Фитнеса» Александр Колмыков в рамках форума «Живу спортом», прошедшего в доме правительства Московской области», – отмечается в сообщении.

Возведение нового спорткомплекса в северной части Реутова началось в 2013 году в рамках реконструкции стадиона «Старт». Первоначальная сдача объекта планировалась на 2015 год, однако из-за нехватки финансирования у инвесторов сроки постоянно откладывались. Все прежние компании, которые брались за строительство ФОКа, объявлены банкротами. Достройка объекта силами нового инвестора начнется в 2020 году.

«Спорткомплексу с бассейном в северной части города – быть! Уже в сентябре 2021 года планируем ввести в эксплуатацию данный комплекс и пригласим жителей заниматься в полностью отреставрированный центр физической культуры и спорта. Ведь спорт – это прежде всего здоровье наших жителей», – сказал Каторов.

Жители подмосковного города восприняли эту новость с радостью и надеждой.