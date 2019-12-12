Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? 13 вопросов | Пройден 12 раз Пройдите тест РИАМО и проверьте, успеете ли вы подготовиться к встрече Нового года. Начать тест

Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (1/13) Вы решили отпраздновать Новый год дома с семьей. Когда начнете продумывать праздничное меню? Фото Александр Манзюк © РИАМО За две-три недели – все должно быть идеально! Когда посмотрю настроенческий новогодний фильм Вечером 31-го на кассе супермаркета

Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (2/13) Вы давно мечтали отправиться на новогодние каникулы за город – когда бронируете номер или коттедж? Фото Александр Манзюк © РИАМО В конце ноября – начале декабря Делаю ранее бронирование, когда скидки самые большие Дотяну до последнего, посмотрю на цены и поеду на дачу

Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (3/13) Часто ли вы, подводя итоги года, обнаруживаете, что выполнили не все задуманное? Фото kinopoisk.ru © Стараюсь успеть все или хотя бы большую часть Каждый год пишу список, но почти никогда ему не следую Я ничего не планирую – так меньше разочарований

Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (4/13) А когда вы задумываетесь о новогодних подарках близким? Фото pxhere.com © В начале декабря, когда появляется новогодняя атрибутика, привожу что-то из путешествий Судорожно ищу что-то 30 – 31 декабря Закупаюсь заранее на распродажах

Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (5/13) Когда вы ставите елку (или собираете искусственную)? Фото giphy.com © В 20-х числах декабря, как только открываются елочные базары, или заказываю эко-елку в кадке В промежутке между 25 и 30 декабря, чтобы создать себе праздничное настроение За пару часов до Нового года

Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (6/13) А когда выбрасываете (разбираете)? Фото группа «РазДельный Сбор Москва и область» в социальной сети «ВКонтакте» © В феврале В апреле На старый Новый год

Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (7/13) Вы узнали дату новогоднего корпоратива. Как будете готовиться? Фото giphy.com © Забуду, в последний момент что-нибудь придумаю Заранее продумаю костюм и подарки коллегам, вызовусь быть ведущим Поддамся общему ажиотажу и куплю новое платье/рубашку

Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (8/13) Две недели до Нового года. Коллега с энтузиазмом предлагает украсить кабинет к праздникам. Ваша реакция? Фото Настасья Нужная © Шатурское Информагентство Ну, в принципе, можно… Вообще-то я сам(а) в первый день зимы заставляю всех вырезать снежинки и развешивать мишуру Вы это спрашиваете у человека, который покупает елку 31 декабря?

Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (9/13) Как у вас с дедлайнами на работе в декабре? Фото giphy.com © Все делаю заранее, чтобы перед Новым годом быть свободным Обычно в панике доделываю все 30–31 числа По-разному бывает

Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (10/13) Составляете ли вы заранее рождественский плейлист или список фильмов, которые надо посмотреть на каникулах? Фото giphy.com © Нет, пользуюсь каким-нибудь списком из Интернета Конечно! Начинаю слушать и смотреть с середины декабря Плейлисты эти в торговых центрах уже достали, а «Иронию судьбы» и так по телевизору покажут

Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (11/13) В детстве вы заранее писали письма Деду Морозу? Фото Николай Корешков © РИАМО Прямо перед праздником, он же волшебник – должен все успеть Наверное, за месяц или за пару недель Я всегда за полгода знал(а), чего хочу, и сообщал(а)

Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (12/13) Вы с семьей или друзьями решили сделать новогоднюю фотосессию. Когда позвоните фотографу? Фото pxhere.com © В ноябре – чтобы он точно успел обработать фотографии В середине декабря – надеюсь, еще не все студии забронированы Все организует кто-то из друзей, а я прибегу в кадр в последний момент

Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (13/13) Вы успеваете загадать желание под бой курантов? Фото Toni Blay © flickr.com Я обычно вожусь с шампанским и не успеваю, но в течение пяти минут вроде считается Конечно, весь ритуал выполнен – у меня заранее готовы бумажки, которые хорошо горят и растворяются в шампанском! Если за столом предложат, загадаю. Правда, потом не вспомню, что загадал

Человек настроения Вы не параноик, постоянно поглядывающий на часы, но и не любитель опаздывать. С одной стороны, вы стараетесь планировать все заранее, с другой, если не будет подходящего настроения – можете «забить» и купить подарки в последний момент. Для вас главное – сам момент встречи Нового Года! Фото giphy.com © Поделиться результатом

Человек-план У вас все четко: подарки куплены заранее, отель забронирован с осени, а шампанское припасено с лета. Вы будете готовы к встрече Нового года, даже если его встречу перенесут на две недели раньше! Возможно, вам стоит внести долю интриги и оставить хоть что-то на волю случая, чтобы в новогоднюю ночь не было слишком скучно? Фото giphy.com © Поделиться результатом

Опоздун Ваша сестра – прокрастинация, а брат – мальчик из «Сказки о потерянном времени». Подарки друзьям вы обычно покупаете в последний момент или и вовсе после праздника. Может, в этом году стоит задуматься о них заранее, а то, что точно не успеете сделать перед Новым Годом – поручить кому-то из близких или друзей? Фото giphy.com © Поделиться результатом

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