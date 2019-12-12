Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году?
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Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (1/13)
Вы решили отпраздновать Новый год дома с семьей. Когда начнете продумывать праздничное меню?
За две-три недели – все должно быть идеально!
Когда посмотрю настроенческий новогодний фильм
Вечером 31-го на кассе супермаркета
Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (2/13)
Вы давно мечтали отправиться на новогодние каникулы за город – когда бронируете номер или коттедж?
В конце ноября – начале декабря
Делаю ранее бронирование, когда скидки самые большие
Дотяну до последнего, посмотрю на цены и поеду на дачу
Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (3/13)
Часто ли вы, подводя итоги года, обнаруживаете, что выполнили не все задуманное?
Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (4/13)
А когда вы задумываетесь о новогодних подарках близким?
Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (5/13)
Когда вы ставите елку (или собираете искусственную)?
Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (6/13)
А когда выбрасываете (разбираете)?
Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (7/13)
Вы узнали дату новогоднего корпоратива. Как будете готовиться?
Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (8/13)
Две недели до Нового года. Коллега с энтузиазмом предлагает украсить кабинет к праздникам. Ваша реакция?
Фото Настасья Нужная © Шатурское Информагентство
Ну, в принципе, можно…
Вообще-то я сам(а) в первый день зимы заставляю всех вырезать снежинки и развешивать мишуру
Вы это спрашиваете у человека, который покупает елку 31 декабря?
Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (9/13)
Как у вас с дедлайнами на работе в декабре?
Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (10/13)
Составляете ли вы заранее рождественский плейлист или список фильмов, которые надо посмотреть на каникулах?
Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (11/13)
В детстве вы заранее писали письма Деду Морозу?
Фото Николай Корешков © РИАМО
Прямо перед праздником, он же волшебник – должен все успеть
Наверное, за месяц или за пару недель
Я всегда за полгода знал(а), чего хочу, и сообщал(а)
Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (12/13)
Вы с семьей или друзьями решили сделать новогоднюю фотосессию. Когда позвоните фотографу?
Опоздун или человек‑план: как ты готовишься к Новому году? (13/13)
Вы успеваете загадать желание под бой курантов?
Фото Toni Blay © flickr.com
Я обычно вожусь с шампанским и не успеваю, но в течение пяти минут вроде считается
Конечно, весь ритуал выполнен – у меня заранее готовы бумажки, которые хорошо горят и растворяются в шампанском!
Если за столом предложат, загадаю. Правда, потом не вспомню, что загадал
Человек настроения
Вы не параноик, постоянно поглядывающий на часы, но и не любитель опаздывать. С одной стороны, вы стараетесь планировать все заранее, с другой, если не будет подходящего настроения – можете «забить» и купить подарки в последний момент. Для вас главное – сам момент встречи Нового Года!
Человек-план
У вас все четко: подарки куплены заранее, отель забронирован с осени, а шампанское припасено с лета. Вы будете готовы к встрече Нового года, даже если его встречу перенесут на две недели раньше! Возможно, вам стоит внести долю интриги и оставить хоть что-то на волю случая, чтобы в новогоднюю ночь не было слишком скучно?
Опоздун
Ваша сестра – прокрастинация, а брат – мальчик из «Сказки о потерянном времени». Подарки друзьям вы обычно покупаете в последний момент или и вовсе после праздника. Может, в этом году стоит задуматься о них заранее, а то, что точно не успеете сделать перед Новым Годом – поручить кому-то из близких или друзей?
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