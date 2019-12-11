РИАМО - 11 дек. Депутаты Мосгордумы на заседании в среду предложили свои поправки в проект федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ», передает корреспондент РИАМО.

Столичные депутаты предложили исключить из текста законопроекта положения об отсрочке заключения региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений, а также внести ряд поправок для эффективной реализации крупных инвестиционных проектов.

«Необходимо увеличить сроки реализации проектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений и предельные уровни их финансирования. Мы предлагаем повысить максимальные размеры собственных инвестиций до 5 миллиардов рублей, общего бюджета проекта – с 5 до 10 миллиардов рублей, а также (предлагаем увеличение - ред.) времени, в течение которого такое соглашение будет действительно, - с 6 до 10 лет», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Инициатива подготовлена в рамках реализации задач по увеличению темпов экономического роста, поставленных президентом России.