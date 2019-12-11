РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 11 дек. В подмосковном Домодедове открыли новую станцию обезжелезивания воды, это пятая подобная станция, открытая в округе в текущем году, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Новую станцию обезжелезивания открыли вчера (10 декабря – ред.) в Домодедове. Глава округа Александр Двойных и председатель совета депутатов Леонид Ковалевский проверили ее готовность», – говорится в сообщении.

Станция будет обслуживать жителей деревней Щербинка и Кучино. Оборудование не только фильтрует воду и убирает вредные примеси, но и обеззараживает.

Новая станция обезжелезивания уже пятая по счету, открытая в Домодедове в текущем году.