РИАМО - 11 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил звание «Почетный гражданин Московской области» гендиректору ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борису Обносову, передает в среду корреспондент РИАМО.

Торжественная церемония награждения прошла на территории предприятия в подмосковном Королеве.

«Мне очень приятно в вашем присутствии (председателя совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Грызлова - ред.) совершать визит. Промышленные предприятия имеют особый смысл. Кроме рабочих мест, налогов, интеллекта, они обеспечивают нашей стране суверенитет. Я бы хотел поблагодарить за ваше сложное высокопрофессиональное дело. <...> У нас сегодня приятная миссия - Борис Викторович (Обносов - ред.), у нас высшее звание - «Почетный гражданин», - сказал Воробьев.

Он отметил, что на предприятии работают опытные кадры, много молодых специалистов.

«Постараемся сделать так, чтобы на предприятии была работа. Сегодня у нас очень важный день, нас посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев и Борис Грызлов. <...> Выражаю признательность Московской области, что она поддерживает нас», - сказал Обносов.

Как добавил Грызлов, на территории Подмосковья находится шесть предприятий корпорации, они успешно решают проблемы обеспечения жильем.

«Они создают большую налоговую базу, которая используется в том числе для развития Московской области. В корпорации успешно решаются социальные вопросы, строится жилье для сотрудников. Хорошо поставлен вопрос с образованием. <...> Тесное сотрудничество с МГТУ имени Баумана, с МАИ. <...> И наша научная часть, и наша производственная часть дают изделия, которые используются для повышения безопасности нашей страны. Хотел бы подчеркнуть важную роль генерального директора Бориса Викторовича Обносова», - отметил Грызлов.

Обносов родился в Москве 26 января 1953 года. Окончил «Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе» (МАИ) по специальности «летательные аппараты», затем инженерный поток мехмата Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности «прикладная математика».

Начал трудовой путь инженером кафедры 606 МАИ. Занимал ответственные должности в государственных компаниях: ФГУП «Российские технологии», ФГУП «Промэкспорт – оборонные технологии», ФГУП «Промэкспорт». В компании ФГУП «Рособоронэкспорт» руководил департаментом оборонных технологий космоса. С марта 2003 года – генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Обносов – известный ученый, организатор создания и производства авиационных управляемых средств поражения всех классов и назначений для ВКС, а также морского подводного оружия для ВМФ России.

Действительный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского и Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, профессор. Автор более 100 научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и производства военной техники. Член НТС ВПК при правительстве Российской Федерации. Возглавляет совет директоров предприятий ОПК Московской области.