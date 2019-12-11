РИАМО - 11 дек. Вечером в среду на подмосковных дорогах может образоваться гололедица, автолюбителям посоветовали быть внимательнее и соблюдать скоростной режим, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подмосковье вечером преимущественно на западе, юго-западе и юго-востоке может пройти небольшой дождь, ожидается гололедица. Столбики термометров опустятся до минус 4 градусов. Такая погода может привести к росту аварий на дорогах.

«Минтранс Подмосковья напоминает водителям и пешеходам о соблюдении правил дорожного движения. В связи с ухудшением погодных условий, планируйте вечерние поездки и рассчитывайте время в пути – на дорогах движение может быть затруднено. Будьте предельно внимательны: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, избегайте обгонов и перестроений», - говорится в сообщении.

Для обработки дорог региона от гололедицы задействуют порядка 1 тысячи единиц техники.