РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 дек. Инспекторы домодедовского отдела Госадмтехнадзора Подмосковья приняли участие в комиссионном обследовании платформы Ленинская и станции Домодедово - будущих остановочных пунктов МЦД-5, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

В инспекционном осмотре также приняли участие представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, администрации городского округа Домодедово, ОАО «Российские железные дороги» и АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

«На станции Домодедово комиссия не смогла обнаружить информационных табличек с контактами дежурных групп для оказания помощи маломобильным группам граждан. Надземный пешеходный переход к 3-й платформе оказался не приспособлен для передвижения пассажиров с колясками. В полосе отвода железной дороги были выявлены навалы мелкого бытового мусора», – говорится в сообщении.

На станции Ленинская необходимо провести работы по комплексному обустройству территории. Здание вокзала является объектом культурного наследия, однако на территории, прилегающей к зданию, есть разрушенные малые архитектурные формы, также ремонта требуют пешеходные дорожки. У входа в подземный пешеходный тоннель отсутствуют урны для мусора. Также в ненадлежащем состоянии содержатся кровля и фасады технических помещений.

«Все нарушения, выявленные при обследовании территорий железнодорожных станций, внесены в протокол с указанием организаций, ответственных за устранение замечаний. Повторная проверка станций Павелецкого направления МЖД пройдет в январе 2020 года», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Также участники рабочей группы наметили основные направления работы по приведению станций и прилегающих к вокзалам территорий к современным требованиям МЦД – это прежде всего создание комфортных условий для пассажиров на станциях и оборудование перехватывающих парковок.

Московские центральные диаметры – крупнейший транспортный проект Москвы и Московской области. МЦД представляет собой сеть маршрутов городского железнодорожного транспорта, которые связывают между собой радиальные направления железной дороги, образуя по сути линии наземного метро. Ярославско-Павелецкий диаметр (МЦД-5) планируется запустить в 2023-2024 годах. Маршрут свяжет подмосковные города Пушкино, Мытищи и Домодедово, пролегая через территорию Москвы.