РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 дек. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» подмосковных Котельников в среду состоится мастер-класс по ораторскому мастерству, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Одиннадцатого декабря в библиотеке в ТЦ «МЕГА Белая Дача» пройдет мастер-класс по ораторскому мастерству. Начало в 17:00», – говорится в сообщении.

В рамках мастер-класса участникам расскажут о том, как говорить, куда деть руки во время выступления. Также расскажут о дикции и силе голоса. Кроме того, участники выполнят простые и действенные базовые упражнения на развитие голоса и уверенности в себе.

Мастер-класс проведет педагог актерского мастерства, основатель и режиссер театра «Белая обезьяна» Виктория Коптелова. Вход по регистрации на сайте: mega.ru.