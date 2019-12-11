РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 11 дек. В Домодедове разыскивают 42-летнего Дмитрия Таганова, пропавшего 3 декабря, сообщается на официальной странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Таганов Дмитрий Юрьевич, 42 года, город Москва, городской округ Домодедово, Московская область. С 3 декабря 2019 года его местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Рост Таганова 175 сантиметров, он худощавого телосложения, у него короткие русые волосы с проседью и серые глаза.

Мужчина был одет в синий пуховик, бежевый свитер, черные утепленные штаны или джинсы, на голове у него была черная шапка.

Всех, кто обладает любой информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112.