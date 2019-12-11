РИАМО - 11 дек. Досуговая компания ООО «Клуб СВО» в Мытищах заплатит штраф в размере 682 тысячи рублей за сброс неочищенных вод в ручей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора вынесли постановления об административных наказаниях в отношении ООО «Клуб СВО», которое занимается организацией праздничных мероприятий и отдыха на Клязьминском водохранилище, в селе Троицкое городского округа Мытищи.

«Административные штрафы назначены по итогам рассмотрения материалов расследования, проведенного сотрудниками межрайонной природоохранной прокуратуры. В результате Минэкологии оштрафовало клуб и его генерального директора на общую сумму 682 тысячи рублей. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры», – говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что клуб арендует участок земель лесного фонда в Хлебнинском участковом лесничестве, по границе участка протекает ручей, который впадает в Клязьминское водохранилище, источник водоснабжения Москвы. При этом у клуба отсутствует система сбора и очистки дренажных и ливневых вод, последние сбрасываются непосредственно в ручей, загрязняя его. Разрешение на пользование водным объектом отсутствует.

Кроме того, установлено, что клуб, не имея разрешения на водопользование, выкачивает воду из Клязьминского водохранилища для полива зеленых насаждений и хозяйственно-бытовых нужд.