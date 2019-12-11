РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 дек. Врачи больницы №1 подмосковного Красногорска восстановили подвижность пальцев руки пациента без разрезов, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В консультационно-диагностический центр Красногорской горбольницы №1 обратился мужчина, который жаловался на ограничения в разгибании пальцев руки. Врачи диагностировали у него контрактуру Дюпюитрена – заболевание, при котором на ладони появляется плотный тяж, и пальцы перестают разгибаться.

«В нашей больнице данную патологию лечат хирургически без разрезов. Пациенту была выполнена игольная апоневротомия – это малоинвазивная методика. Тяж, приводящий к ограничению движения в суставе, под местной анестезией был рассечен иглой через проколы», – сказал хирург-ортопед Сергей Косарев.

Он отметил, что сразу же после операции пациент мог разогнуть пальцы.