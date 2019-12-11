РИАМО - 11 дек. В среду в доме правительства Московской области стартовал форум «Живу спортом», в котором принимают участие свыше 2 тысяч человек и представители из 38 регионов страны, на мероприятии обсудят вопросы продвижения спортивной отрасли, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Образовательный блок, представленный специализированной сессией, направленной на повышение профессионального уровня руководителей спортивных комплексов, состоится в рамках форума «Живу спортом».

«Важными составляющими перспективной стратегии управления, окупаемости и загрузки объекта является маркетинговое и юридическое сопровождение в спортивной индустрии», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что профессионалы, которые выступили в среду в качестве спикеров образовательного блока, пояснили руководителям спортивных комплексов области о том, как продвигать отрасль, базируясь на юридических законах и интерактивных инструментах маркетинга.

По его словам, только при комплексном подходе можно достичь больших результатов. Каждый участник сессии получил полезную информацию для эффективной работы на спортивных площадках Подмосковья.

Эксперт Российского международного олимпийского университета, советник президента футбольной школы «Спартак», советник генерального директора «Академии бокса» Демьян Сидоренко рассказал участникам форума о базовых принципах контроля над осуществлением маркетинговой функции в спортивной организации.

Основатель, управляющий партнер бюро «Гурьев ПРО консалтинг», член ассоциации юристов России Никита Гурьев и эксперт по правовому регулированию отношений в сфере фитнес-индустрии Елена Вострикова представили доклад на тему «Юридические аспекты и особенности нормативной документации при управлении спортивными объектами» раскрыли.

Все участники форума получат сертификаты, подтверждающие их компетенцию.