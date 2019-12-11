РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 дек. Нахабинская школа искусств подмосковного Красногорска вошла в сотню лучших организаций дополнительного образования детей в России, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«По итогам Всероссийского конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования детей России» одно из старейших учреждений нашего округа завоевало золотую медаль, а директор Михаил Владимирович Дутиков удостоен знака «Директор года – 2019», – говорится в сообщении.

Кроме того, в 2019 году по итогам оценки качества обучения МУДО «Нахабинская школа искусств» городского округа Красногорск вошла в топ-14 школ Московской области и стала участником национального проекта «Культура».

«Во вторник, 10 декабря, в рамках реализации нацпроекта «Культура» в школу искусств завезли новый рояль марки «Чайка» (производство Санкт-Петербург). Учреждение уже оснащено балалайками, электрогитарами, ткацким станком, мольбертами, шкафами с открытыми витринами, стульями, зеркалами для учебных классов, банкетками для фортепиано, двумя интерактивными комплектами и учебными материалами. Теперь школа искусств ждет поставки барабанной установки и новых кресел для зрительного зала», – отмечается в материале.

Нахабинская школа искусств – одно из старейших учреждений дополнительного образования в округе. За 58 лет она выпустила более 2,1 тысячи воспитанников. Сейчас в учреждении обучается 560 детей.