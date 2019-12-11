РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В сквере Поколений в Подольске в новогоднюю ночь устроят фейерверк и праздничные гуляния, которые также пройдут в парке имени Виктора Талалихина и микрорайонах города, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В Новый год в сквере Поколений в полночь запустят фейерверк. До 2:00 будут звучать поздравления жителей и проходить праздничные гуляния. Также Новый год с 12:00 до 2:00 можно будет встретить под праздничную программу в парке Талалихина, в микрорайоне Кузнечики на Бульваре 65-летия Победы, в микрорайоне Климовск на Октябрьской площади и возле ДК «Машиностроитель», – говорится в сообщении.

Впервые Новый год будут отмечать на новом бульваре Юности. В микрорайоне Дубровицы праздник встретят на Дворцовой площади усадьбы.

В микрорайоне Львовский праздник проведут возле ДК «Металлург», в поселке МИС у СДК «Надежда», в поселке Молодежный у одноименного ДК, также как и в поселке Быково.

На следующий день, 1 января, в 15:00 пройдет традиционный фестиваль новогодних персонажей у ДК «Октябрь».