РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Уличное освещение восстановили на Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка Балашихи после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона Салтыковка пожаловался, что на участке Носовихинского шоссе у дома №75 не работают четыре фонаря. Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения.

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела обращение по вопросу восстановления работы освещения на автомобильной дороге Носовихинское шоссе (2+666,4+500) и сообщает, что работы выполнены», – сказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.