РИАМО - 11 дек. Двухдневный профориентационный форум для старшеклассников «ЯПредприниматель!» открылся в среду в детском технопарке «Изобретариум» подмосковного Реутова, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«В первый день открывшегося в Реутове форума, организованного министерством инвестиций и инноваций Московской области совместно с детским технопарком «Изобретариум», ребята в возрасте 14-17 лет посетят лекции и занятия, которые дадут практические навыки для организации собственного бизнеса. При этом главный упор делается на высокотехнологические стартапы. Второй день будет посвящен работе на станках с ЧПУ и даст возможность участникам начать реализацию собственных проектов», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, детский технопарк в Реутове уже реализует собственный учебный курс по развитию высокотехнологичного предпринимательства, в рамках которого старшеклассники на практике могут постичь основы проектирования, конструирования и 3D-моделирования, а также получить знания, достаточные для открытия собственного дела.

«На форуме старшеклассники смогут освоить азы маркетинга и личностного роста, научиться формировать бизнес-план и стратегию, написать свой бизнес-проект и защитить его перед экспертами», – отмечается в пресс-релизе.

Помимо хозяев, в форуме принимают участие более 120 делегатов из соседних муниципалитетов Подмосковья, Балашихи и Люберец. Ранее подобные форумы прошли в Красногорске и Дубне.