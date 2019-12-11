Как Москва будет прощаться с Юрием Лужковым

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Прощание с бывшим мэром Москвы состоится в главном кафедральном соборе страны – храме Христа Спасителя. Юрий Лужков лично возглавлял совет по его воссозданию – совместно с патриархом Алексием II. Храм был восстановлен в 1994–1999 годах.

Желающие проститься с бывшим мэром смогут сделать это 12 декабря с 7:00 до 14:00. Отпевание начнется в 11:00, обряд совершит патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Храм Христа Спасителя находится по адресу: ул. Волхонка, д. 15, ближайшая станция метро – «Кропоткинская».

Кроме того, как сообщили «РИА Новости», для всех желающих проститься с Юрием Лужковым создана информационная линия: +7 (495) 937-23-62. Соболезнования также можно направлять по адресу: 123104, Москва, пер. Сытинский, д. 3, стр. 1.

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