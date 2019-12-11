Как Москва будет прощаться с Юрием Лужковым

Где будет прощание и отпевание
Прощание с бывшим мэром Москвы состоится в главном кафедральном соборе страны – храме Христа Спасителя. Юрий Лужков лично возглавлял совет по его воссозданию – совместно с патриархом Алексием II. Храм был восстановлен в 1994–1999 годах.
Желающие проститься с бывшим мэром смогут сделать это 12 декабря с 7:00 до 14:00. Отпевание начнется в 11:00, обряд совершит патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Храм Христа Спасителя находится по адресу: ул. Волхонка, д. 15, ближайшая станция метро – «Кропоткинская».
Кроме того, как сообщили «РИА Новости», для всех желающих проститься с Юрием Лужковым создана информационная линия: +7 (495) 937-23-62. Соболезнования также можно направлять по адресу: 123104, Москва, пер. Сытинский, д. 3, стр. 1.
Где похоронят бывшего мэра
После церемонии прощания Юрия Лужкова похоронят на московском Новодевичьем кладбище, где находятся могилы видных государственных деятелей и других выдающихся личностей.
Для организации похорон столичным правительством была создана специальная комиссия.
Как увековечат память Лужкова
В Мосгордуме планируют рассмотреть вопрос о том, как увековечить память экс-мэра столицы. Возможно, его именем назовут одну из улиц города. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил «Газете.ру», что названное или переименованное место должно быть как-то связано с Лужковым. Такое место можно найти и в центре города, при этом должно учитываться мнение местных жителей.
Согласно действующему закону города Москвы о наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена, с момента смерти лица до присвоения его имени улице должно пройти не менее 10 лет, причем присвоить имя могут только новой улице. Однако закон оговаривает, что исключения возможны, когда присвоение рекомендовано мэром Москвы или президентом.
Экзотические фантазии и искренняя вера Лужкова: портрет экс‑мэра Москвы глазами журналиста>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии