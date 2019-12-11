Как Москва будет прощаться с Юрием Лужковым

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Бронницы (г.о.)Балашиха (г.о.)Богородский городской округ

В

Воскресенск (г.о)Волоколамский городской округ

Д

Долгопрудный (г.о.)Дзержинский (г.о.)Дмитровский городской округДомодедово (г.о.)Дубна (г.о.)

Е

Егорьевск (г.о.)

Ж

Жуковский (г.о.)

З

Зарайск (г.о.)

И

Истра (г.о.)Ивантеевка (г.о.)

К

Котельники (г.о.)Красноармейск (г.о.)Королев (г.о.)Красногорск (г.о.)Краснознаменск (г.о.)Кашира (г.о.)Коломенский городской округКлин (г.о.)

Л

Люберцы (г.о.)Луховицы (г.о.)Ленинский городской округЛосино-Петровский (г.о.)Лыткарино (г.о.)Лобня (г.о.)Лотошино (г.о.)

М

МоскваМытищи (г.о.)Можайский городской округ

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Одинцовский городской округОрехово-Зуевский городской округОзеры (г.о.)

П

Пущино (г.о.)Павловский Посад (г.о.)Подольск (г.о.)ПодмосковьеПротвино (г.о.)Пушкинский городской округ

Р

Раменский городской округРошаль (г.о.)Рузский городской округРеутов (г.о.)

С

Серебряные Пруды (г.о.)Солнечногорск (г.о.)Серпухов (г.о.)Сергиево-Посадский городской округСтупино (г.о.)

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о.)

Х

Химки (г.о.)

Ч

Черноголовка (г.о.)Чехов (г.о.)

Ш

Шатура (г.о.)Шаховская (г.о.)

Щ

Щелково (г.о.)

Э

Электрогорск (г.о.)Электросталь (г.о.)
+3˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыТемыСообщить новость
Спецпроекты
Московские Центральные ДиаметрыПуть-ДорогаКорзинкаЛето в ПодмосковьеЗима в ПодмосковьеПресс-центр
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ Реутове
ФотоВидеоИнфографикаОпросыТемы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ Реутове
Спецпроекты
Московские Центральные ДиаметрыПуть-ДорогаКорзинкаЛето в ПодмосковьеЗима в ПодмосковьеПресс-центр

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Как Москва будет прощаться с Юрием Лужковым
Шпаргалки

Как Москва будет прощаться с Юрием Лужковым

Где и когда пройдет прощание с бывшим мэром столицы.
© РИАМО, Ольга Егорова
1

Где будет прощание и отпевание

© РИА Новости, Михаил Фомичев

Прощание с бывшим мэром Москвы состоится в главном кафедральном соборе страны – храме Христа Спасителя. Юрий Лужков лично возглавлял совет по его воссозданию – совместно с патриархом Алексием II. Храм был восстановлен в 1994–1999 годах.

Желающие проститься с бывшим мэром смогут сделать это 12 декабря с 7:00 до 14:00. Отпевание начнется в 11:00, обряд совершит патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Храм Христа Спасителя находится по адресу: ул. Волхонка, д. 15, ближайшая станция метро – «Кропоткинская».

Кроме того, как сообщили «РИА Новости», для всех желающих проститься с Юрием Лужковым создана информационная линия: +7 (495) 937-23-62. Соболезнования также можно направлять по адресу: 123104, Москва, пер. Сытинский, д. 3, стр. 1.

Самые яркие цитаты Юрия Лужкова>>

2

Где похоронят бывшего мэра

После церемонии прощания Юрия Лужкова похоронят на московском Новодевичьем кладбище, где находятся могилы видных государственных деятелей и других выдающихся личностей.

Для организации похорон столичным правительством была создана специальная комиссия.

3

Как увековечат память Лужкова

© РИА Новости, Александр Вильф

В Мосгордуме планируют рассмотреть вопрос о том, как увековечить память экс-мэра столицы. Возможно, его именем назовут одну из улиц города. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил «Газете.ру», что названное или переименованное место должно быть как-то связано с Лужковым. Такое место можно найти и в центре города, при этом должно учитываться мнение местных жителей.

Согласно действующему закону города Москвы о наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена, с момента смерти лица до присвоения его имени улице должно пройти не менее 10 лет, причем присвоить имя могут только новой улице. Однако закон оговаривает, что исключения возможны, когда присвоение рекомендовано мэром Москвы или президентом.

Экзотические фантазии и искренняя вера Лужкова: портрет экс‑мэра Москвы глазами журналиста>>

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

МоскваЮрий Лужков
Оцените этот материал:

Читайте также

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Следующий материал
Загрузка...

На главной

Показать ещё