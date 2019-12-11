РИАМО - 11 дек. Тысячная пара молодоженов заключила брак в подмосковном Реутове с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации подмосковного муниципалитета.

«Сотрудники Реутовского отдела ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области зарегистрировали тысячную в этом году (в 2019 году - ред.) пару молодоженов. Ими стали Ирина и Дмитрий, которые впервые познакомились семь лет назад, однако узаконить свои отношения решились только сейчас», – говорится в сообщении.

Бракосочетание они отметили в узком кругу друзей.