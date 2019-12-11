РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Региональный оператор «МСК-НТ» вывез на переработку 280 килограммов пластиковых «добрых крышечек», Подольск в числе лидеров по сбору вторсырья в Чеховском кластере, сообщила «РИАМО в Подольске» представитель регоператора.

Компания ООО «МСК-НТ» – официальный партнер благотворительной акции «Добрые крышечки», направленной на помощь подопечным проекта «Близкие люди» – детям с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях. Участники акции – жители разных возрастов округов Подольск, Протвино, Серпухов и Чехов.

«Региональный оператор на днях отправил 280 килограммов «Добрых крышечек» в фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Это ценное вторсырье всего за месяц собрали в городах Чеховского кластера, особенно много их было в Подольске. Свой вклад в общее дело внесли посетители и служащие подольских торговых центров «Капитолий» и «Леруа Мерлен». Из строительного супермаркета крышечки за месяц вывозили дважды», – сказала представитель.

Отличились и жители городского округа Чехов: целый контейнер крышек в начале декабря региональный оператор забрал из Универсального спортивного зала «Надежды России». Богатый урожай принесли акционные контейнеры из общественной палаты, Детской школы искусств и КТЦ «Дружба», куда ценный пластик приносят также прихожане храма, расположенного неподалеку.

Лидером последнего сбора стал подольский детский сад №16: четыре больших строительных мешка крышечек собрали, отмыли и принесли в свои группы его воспитанники. Совсем недавно пресс-служба компании установила в дошкольном учреждении контейнер акции «Добрые крышечки», и дети с удовольствием сделали первый вклад в большое доброе дело. Воспитатели детского сада рассказывают малышам не только об акции, но и великолепно разъясняют подрастающему поколению всю пользу раздельного сбора отходов.

Декабрьский урожай вольется в 24-й сбор крышечек для трехлетней Ярославы из Подмосковья, которой необходим вертикализатор.

Пластиковые чистые крышечки от бутылок и пакетов собираются в различных пунктах приема и вывозятся на базы акции «Добрые крышечки». Затем вторсырье отправляется на завод по переработке пластика. Вырученные от реализации денежные средства направляются на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». С начала открытия проекта, за 2,5 года, активистами собрано более 166 тонн крышечек.