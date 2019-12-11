РИАМО - 11 дек. В центре Москвы в районе Пресненский жители еще двух домов переселятся в новостройку на Мукомольном проезде, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Фактически запущена третья волна переселения в квартале Камушки: жильцы пятиэтажек по адресам: 2-й Красногвардейский проезд, дом 4 и дом 8, строение 1 смогут начать переезд в новостройку в Мукомольном проезде, дом 2. В настоящее время в ЦАО идет расселение уже десяти домов по программе реновации», – сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Жителям двух домов на Красногвардейском проезде вручили 142 письма с предложением равнозначных квартир в новом доме.

«Еще 142 семьи в микрорайоне Камушки начали процедуру переезда по программе реновации, они уже осматривают предложенные городом квартиры. Всего в микрорайоне Камушки в настоящее время переселяются уже 606 семей», - сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что уже 230 семей, это 50% жителей, предоставили полные пакеты документов для подготовки договоров на новое жилье. 80 семей уже заключили договоры с департаментом городского имущества.

«Жилой дом на Мукомольном проезде стал первым в центральном округе столицы, куда началось переселение жителей, а ЦАО стал восьмым округом, где участники программы реновации переезжают в новое жилье», – сообщил глава департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Он отметил, что всего в ЦАО новые квартиры получат жители 109 жилых домов, для начала переселения подобраны семь стартовых площадок.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Сейчас для ее реализации подобрана 361 «стартовая» площадка.

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