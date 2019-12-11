РИАМО - 11 дек. С 37%до 42% за год выросло количество жителей России в возрасте от 16 до 55 лет, которые покупают товары через Сеть, сообщает Газета.ru.

«Именно россияне в возрасте от 16 до 55 лет активнее всего пользуются интернетом, поэтому и была выбрана эта возрастная категория. Лидер среди регионов – Москва. В столице 60% жителей этого возраста идут за покупками в интернет», - говорится в сообщении.

Большинство покупателей выбирает и заказывает товары через мобильные телефоны и планшеты. Стоимость товара в 60% случаев оплачивают предоплатой по банковской карте.

Также забирают все чаще из постаматов, услуги курьеров теряют интерес у покупателей. Но самым популярным способом получения покупки стал самомывоз из магазина. Одним из этих трех способов воспользовались более 90% опрошенных.

Россияне предпочитают покупать онлайн: мобильные телефоны, планшеты и аксессуары к ним; одежду и обувь для взрослых; средства личной гигиены и другие товары.