РИАМО - 11 дек. Ежегодно в России жертвами противоправных действий становятся около 6 миллионов человек, сообщила в среду уполномоченный по правам человека в РФ, председатель координационного совета российских уполномоченных по правам человека Татьяна Москалькова.

В Москве проходит заседание координационного совета омбудсменов, которое посвящено защите прав потерпевших в уголовном и административном процессе.

«На слайде представлены данные о числе лиц, признанных потерпевшими на стадии возбуждения уголовного дела. Это данные официальной статистики. На самом деле число пострадавших от противоправных посягательств и преступлений гораздо больше. Анализируя данные социологического опроса, можно оценить их общее число в 6 миллионов граждан в год. Поэтому защита прав потерпевших - одна из основных задач и в административном, и в уголовном процессе», - сказала Москалькова на заседании.

Она отметила, что в 2018 году в рамках уголовного процесса были признаны потерпевшими около 1,5 миллионов человек.

«За 11 месяцев этого года ко мне поступило от пострадавших от преступлений 3039 обращений только по линии уголовного процесса. Самую большую группу составляют жалобы о нарушениях на этапе доследственной проверки – 1838. Это почти половина от общего числа заявлений пострадавших от преступлений», - добавила Москалькова.

В заседании координационного совета принимают участие российские уполномоченные по правам человека, представители федеральных органов исполнительной власти и правозащитного сообщества.