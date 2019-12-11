РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 дек. Более 200 школьников поучаствовали в областных Рождественских чтениях в Балашихе, посвященных празднованию юбилея победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

XVII Московские областные Рождественские образовательные чтения «Великая Победа: наследие и наследники» прошли 10 декабря в гимназии №9 в микрорайоне Купавна. В них приняли участие депутаты совета депутатов Балашихи, представители администрации городского округа и балашихинского благочиния, сотрудники образовательных учреждений и более 200 учеников.

«Уже в семнадцатый раз мы проводим межмуниципальные образовательные чтения. Тема войны отзывается в сердце у всех и, обратившись к ней, мы откроем новые знания, которые позволят нам любить свою родину, гордиться ей и воспитывать наше подрастающее поколение так же, как воспитали нас наши родители, деды и прадеды», – сказала заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян.

В рамках программы с творческими номерами выступил победитель и призер международных и всероссийских конкурсов, детский хореографический коллектив «Праздник детства», а также учащиеся гимназии №9.

Ежегодно в Москве в начале года проводятся международные рождественские образовательные чтения. Им предшествуют муниципальные и региональные чтения. Их цель – развитие православного образования, духовно-нравственного просвещения общества, расширение сотрудничества церкви и государства в области образования.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 26 по 29 января 2020 года они пройдут в Москве в 28 раз, темой которых станет «Великая Победа: наследие и наследники».