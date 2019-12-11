РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В подмосковном Подольске завели уголовное дело на женщину из Ставропольского края, которую подозревают в краже ювелирных изделий у своего собутыльника в гостинице, стоимость украденного составляет 255 000 рублей, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник прокурора города Ани Григорян.

В Подольск приехала подозреваемая из Ставропольского края для поиска работы и познакомилась с мужчиной, который обещал ей помочь с трудоустройством. В одной из гостиниц города они вместе распивали спиртные напитки, после чего пострадавший уснул, а подозреваемая тайно похитила его ювелирные изделия на общую сумму 255 000 рублей.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции подозреваемую задержали. Следственное управление УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража в крупном размере)», – сказала Григорян.

После предварительного следствия уголовное дело направят в городскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и затем в суд для рассмотрения.