РИАМО - 11 дек. Сотрудник ДПС на улице Полярная остановил автомобиль Ford Focus, у водителя которого в сумке были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы, их изъяли, сообщим РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В ходе досмотра автомобиля в сумке, находившейся на переднем пассажирском сидении, в присутствии понятых, были обнаружены и изъяты: пистолет «ТТ» с магазином и семью патронами к нему», - сказал собеседник агентства.

Машина была остановлена ночью 9 декабря по адресу: улица Полярная, дом 33, строение 1. Владельцем оружия оказался 47-летний мужчина из Электростали.

Возбуждено уголовное дело. Мера пресечения - подписка о невыезде.