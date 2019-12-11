РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 дек. Инвентарь для занятий скандинавской ходьбой подарил глава подмосковных Котельников Андрей Булгаков участникам проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне призер Олимпийских игр 2010 года по лыжным гонкам Наталья Коростелева провела тренировку по скандинавской ходьбе в Котельниках в рамках губернаторской программы «Активное долголетие».

«На мероприятии также присутствовал глава городского округа Котельники Андрей Булгаков. Он поблагодарил всех собравшихся за регулярное участие в программе «Активное долголетие» и в жизни города, а также совместно с представителями спортивного магазина «Декатлон» подарил специальный инвентарь тем, кто до этого не занимался скандинавской ходьбой», – говорится в сообщении.

Мероприятие было организовано администрацией городского округа совместно с московским областным отделением организации «РосМолСпорт».

«Движение в жизни человека должно быть всегда, и особенно я приветствую вот такие активности на свежем воздухе. Очень здорово, что есть такая программа, благодаря которой вы можете бесплатно развиваться, заниматься спортом и с пользой проводить время», - отметила Коростелева.