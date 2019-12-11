РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В подмосковном Подольске задержали серийного грабителя, который вошел в доверие, а затем похитил из квартиры местного жителя деньги и золото на сумму более 75 000 рублей, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник прокурора города Ани Григорян.

В Подольске подозреваемый вошел в доверие к местному жителю, который пригласил его в свою квартиру. Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры ненадолго ее покинул, гость тайно похитил из ящика комода денежные средства и золотые украшения на общую сумму 75 000 рублей, а затем скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению. Аналогичным способом он в период с 30 марта по 14 апреля 2019 года совершил еще ряд преступлений на территории Московской области.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции подозреваемый задержан. Следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», – сказала Григорян.

После предварительного следствия уголовное дело направлено в городскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.