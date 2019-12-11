РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 дек. В ГИБДД Королева напомнили о сроках и необходимости установки тахографов, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отделения технадзора ОГИБДД УМВД России по городскому округу, майор полиции Олег Пыканов.

Министерство транспорта представило информацию о порядке установки тахографов для грузовых автомобилей и автобусов, принадлежащих частным лицам, с указанием сроков для установки устройств контроля времени вождения и отдыха.

«Инспекторы в Королеве напоминают всем частным лицам о необходимости установки тахографов. В соответствии со стандартами, физические лица, эксплуатирующие грузовики с максимальной разрешенной массой свыше 12 тонн (категория №3), должны устанавливать тахографы до 1 марта 2020 года, если экологический класс транспортного средства не определен; до 1 июня 2020 года, если экологический класс автомобиля соответствует Евро-3 или меньше», – сказал Пыканов.

До 1 сентября 2020 года тахографы должны быть установлены, если экологический класс автомобиля Евро-4 и выше. Физические лица, эксплуатирующие грузовики с максимальной разрешенной массой свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн (категория №2), должны устанавливать тахографы: до 1 декабря 2020 года, если экологический класс автомобиля не определен; до 1 марта 2021 года, если автомобиль имеет экологический класс Евро-3 и ниже; до 1 июня 2021 года, если экологический класс Евро-4 и выше.