РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 дек. Инспекторы ГИБДД подмосковного Королева до 15 декабря проверят условия перевозки опасных грузов, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отделения технадзора ОГИБДД УМВД России по городскому округу, майор полиции Олег Пыканов.

Оперативно-профилактический рейд «Опасный груз» проводится в Королеве в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и выявления нарушений установленного законодательства при осуществлении перевозок опасных грузов автомобильным транспортом.

«При надзоре за дорожным движением в рамках мероприятия в течение недели до 15 декабря будет осуществляться проверка транспортных средств задействованных в сфере перевозок опасных грузов. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции обратят на техническое состояние транспорта, проверят дополнительно установленное оборудование в автомобилях на соответствие требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов», – сказал Пыканов.

Также инспекторы проверят соблюдение режима труда и отдыха водителей, наличие у них документов, предусмотренных правилами дорожного движения и правилами перевозки опасных грузов.