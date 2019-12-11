РИАМО – 11 дек. За третий квартал 2019 года отмечен рост уровня закредитованности среди жителей России до 30%, в прошлом году он составлял 24%, высокие показатели зафиксированы в республиках Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Бурятия и Адыгея, пишет в среду газета «Известия».

«Совокупная задолженность россиян по банковским кредитам по итогам третьего квартала достигла 17,02 триллиона рублей. В среднем каждая российская семья отдает сегодня около 30% от годового дохода на погашение банковских кредитов», - говорится в статье.

Такие выводы сделаны в проекте ОНФ «За права заемщиков» на основе данных Банка России, Росстата, других открытых источников.

Кроме того, выросла средняя кредитная задолженность на семью по России в прошлом году она была на уровне 250,2 тысячи рублей, сейчас 301,4 тысячи рублей.

Исследования показали, что в категории ипотечных и потребительских ссуд особенно виден рост кредитования, в частности, ипотечный портфель с начала года вырос на 14% и составил 53,061 миллиарда рублей, а объем потребительских кредитов вырос до 49,369 миллиарда рублей, или 21%.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева уверена, что остановить рост закредитованности населения могло бы введение оценки предельной долговой нагрузки потребителя.

«Сегодня активно развиваются механизмы ответственного кредитования, а также способы оценки финансовой состоятельности заемщиков. Однако отдельные крупные игроки по-прежнему предлагают заемщикам кредиты в размере, значительно превышающем среднерыночный показатель выдачи, а также увеличивают предлагаемые лимиты, чтобы не терять клиента из-за недостаточной суммы кредита», — пояснила эксперт.